AiP - Bloggen

Guardian om att Sverige är bäst!

Blogg 051025 | | Kommentera

Då var det dags igen: den brittiska tidningen the Guardian, vars medarbetare Polly Toynbee har ett välkänt intresse för Sverige och svensk socialdemokrati, publicerar ännu en artikel om vår svenska modell. Slutsatsen? Att Sverige och socialdemokratin är fantastisk och att Reinfeldt är en ulv i fårakläder. Det hade vi naturligtvis på känn, men Toynbee uppmanar oss också att räta på ryggen och stärka självförtroendet. Det lovar vi! Läs artikeln, som har namnet "The most successful society the world has ever known", här.