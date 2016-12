Röster tystas i Burma

Burmas demokratiseringsprocess har varit allt annat än demokratisk. Inför kommande val höjer nu folket sina röster för att landets repressiva lagar ska reformeras och för att militärstyret ska avskaffas. De riskerar dock att tystas – med stöd i de repressiva lagar som de kritiserar.

Burmas militärstyre verkade kompakt, men för några år sedan hände något. Militärjuntan byttes ut mot partiet Union Solidarity and Development Party, som vann de flesta parlamentsplatserna i det riggade valet år 2010. Enligt konstitutionen från 2008 hade militären redan rätt till en fjärdedel av parlamentsplatserna, men i och med jordskredssegern för USDP kunde nu även resterande platser upptas av ex-militärer som sadlat om till politiker.



Burmas styrande politiker har försökt visa sig reformvänliga. De har hävdat att Burma nu befinner sig i en övergångsperiod mot ett demokratiskt styre och de har antagit nya lagar, bland annat gällande yttrande- och mötesfrihet samt mediers och organisationers roll i samhället.

Men många kritiserar den så kallade demokratiseringsprocessen.



88 Generation Peace and Open Society – en grupp aktivister som fängslades efter det folkliga upproret år 1988 – och det största oppositionspartiet, National League for Democracy, kampanjar för lagändringar: konstitutionsartikel 59 omöjliggör för Aung San Suu Kyi att bli Burmas president och artikel 436 kräver minst 75 procent av parlamentsledamöternas stöd för att konstitutionen ska kunna ändras. Det senare är just nu en omöjlighet då militärer och ex-militärer, som inte vill ändra konstitutionen, dominerar parlamentet.



Nilar Thein, före detta politisk fånge från 88GPOS, förklarar att människor i Burma är upptagna med att överleva, så de ägnar sig inte åt politik. Landet har varit en diktatur sedan år 1962, vilket gör att människor har hållits avskilda från omvärlden och därför saknar politisk kunskap. Men den kampanj som 88GPOS nu bedriver med NLD har fått ett stort folkligt stöd.



När Nilar Thein, Mee Mee och Pyone Cho från 88GPOS samt en lokal aktivist demonstrerade i Pakokku, centrala Burma, greps de av polisen. De fick veta att de brutit mot artikel 18 i den ökända mötesfrihetslagen, som föreskriver att tillstånd krävs för att arrangörer ska få anordna demonstrationer. De tre aktivisterna från 88GPOS släpptes dock så fort nyheten om deras gripande spred sig.



– Polisen blev rädd för att det skulle bli en stor folksamling, förklarar Nilar Thein.

Polisen valde att bara peka ut den lokala aktivisten som arrangör för demonstrationen. Då protesterade Nilar Thein.

– ”Vi fyra greps tillsammans, så då åker vi fyra in i fängelset ihop” sade jag. ”Nej, bara en av er gör det” svarade polisen, berättar Nilar Thein.

– Det är precis som förr: polisen söndrar och härskar, för att kunna splittra organisationer och rörelsen.



De senaste månaderna har präglats av folkligt missnöje: jordbrukare har protesterat mot landkonfiskeringar, Rangoons invånare har ifrågasatt höjda elpriser och etniska minoriteter har kritiserat exploateringen av deras naturresurser. Flera personer har gripits efter att ha brutit mot mötesfrihetslagen.



Även journalister har blivit måltavlor för myndigheterna när de har rapporterat om situationen i Burma. Ma Khine, reporter på Daily Eleven, dömdes till tre månaders fängelse i december förra året efter att ha skrivit om korruptionen i Burma.



Fem journalister, inklusive tidningsdirektören, från Unity Weekly står just nu inför rätta efter att ha rapporterat om en påstådd kemvapenfabrik i Pauk, Magwe Division. Democratic Voice of Burmas videojournalist Zaw Pe dömdes i april till ett års fängelse efter att ha undersökt korruption inom skolsystemet. Flera journalister demonstrerade därefter för Zaw Pes frigivning – vilket resulterade i att Mizzima News reporter Yae Khae greps, anklagad för att ha anordnat demonstrationen utan tillstånd.



Fem oberoende tidningar tryckte sina förstasidor helt svarta i april för att protestera mot den skärpta pressfriheten. Enligt många journalister motarbetas dem inför de kommande valen.



– Efter 2010 öppnades det upp för valövervakning och parlamentsbevakning – men inte i praktiken, säger Hla Hla Win, före detta politisk fånge och reporter på Democratic Voice of Burma i Rangoon.



Hon berättar att regeringen ofta talar om ”transparens” samtidigt som journalister bara tillåts citera politiker under presskonferenser, men inte ställa frågor.

– Ett annat problem är medierna som ägs av regimvänliga affärsmän. Dessa medier kommer att användas för att stötta regimpartier inför valet år 2015. Dessutom använder sig dessa medier av tvättade pengar, förklarar Hla Hla Win.



Det är också i regimvänliga medier som kommissionären för de kommande valen, U Tin Aye, uttalar sig. Han utsågs till valkommissionär av president U Thein Sein och tillhörde höjdarna inom USDP innan valet år 2010. U Tin Aye har ännu inte utlyst ett datum för årets fyllnadsval, vilket Hla Hla Win ser som ytterligare ett tecken på regimens bristande transparens.



– De använder reportrar som informatörer, men rapporterar inte om några riktiga nyheter, säger Hla Hla Win och berättar om hur regimvänliga medier främst publicerar direktinformation från regeringen. Reportrarna på dessa tidningar får 200 amerikanska dollar i månaden för detta – dubbelt så mycket som hos oberoende tidningar.



– Myndigheterna kommer att åtala mig om jag skriver något de inte gillar, påminner Hla Hla Win, som dömdes till 27 års fängelse efter att ha filmat under Saffransrevolutionen år 2007, men som senare friades under en amnesti i januari 2012.



– Om det inte finns någon pressfrihet, så finns heller ingen demokrati, slår Hla Hla Win fast.

Fotnot: Sedan artikeln skrevs har också journalisterna i Unity-fallet, som nämns i artikeln, dömts till tio års fängelse med straffarbete. 50 journalister, som deltog i eller bevakade en protest mot den åtstramade pressfriheten, kommer också att åtalas, under mötesfrihetslagen.

