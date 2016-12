Demokratin är skör i Georgien

Världen 131230 |

Tommy Waidelich sitter både i Europeiska Socialdemokratiska Partiets (ESP) styrelse och är ordförande i European Forum for Democracy and Solidarity. Han leder den delegation till Tblisi, Georgien som besökte det lilla landet i Kaukasus förra veckan.

I hotell-lobbyn med med utsikt över Frihetstorget där Rosenrevolutionen utspelade sig 2002–2004 frågar jag honom om hans intryck från resan.

– Kriget från 2008 med Ryssland ligger som ett trauma över landet fortfarande. Georgierna är rädda för att utsättas för tryck från sin stora granne i slutfasen av sina förhanlingar med EU om ett associationsavtal. Det kunde man se när det gäller Ukraina. Samtidigt är de inte i samma situation som till exempel Armenien, som kan förlora land genom rysk intervention. Det har redan Georgien gjort i och med att man förlorade Sydossetien och Abchasien.



Koflikten är högst levande. Vi åker till den så kallade Administrativa Gränslinjen där Ryssland satte upp stora taggtrådstängsel på det som Georgien hävdar är en del av sitt land, Sydossetien.

Numera har endast ett fåtal länder erkänt Sydossetien som ett eget land. Mitt ute i det snötäckta landskapet med stora berg och vidder, patrullerar georgiska soldater med kulsprutor. I träden sitter videokameror ”så att ryssarna ser allt vi gör”, som en av våra värdar säger.

Tre hus finns i ett slags ingen-mans-land, avskurna från den by de alltid tillhört. En uråldrig gubbe som närmast liknar jultomten med vitt skägg o stövlar kommer ut och börjar hugga ner grenar från ett av träden på andra sidan taggtråden.

– Den här mannen och de andra som bor här kan i princip inte försörja sig, säger vår värd.

– Hans sonson arresterades för någon vecka sedan när han tog sig över taggtråden för att ge mat till sin farfar.



Demokratin i landet är skör, partierna är inte så utvecklade. Efter tio år av nyliberal högerpolitik med en av Carl Bildts bästa vänner, före detta presidenten Saakashvili, bestämde väljarna sig för en ny väg, med det nybildade partiet Georgian Dream-Democratic Georgia, som i en koalition med fem andra partier fick 62 procent av rösterna.

Partier och koalitionen leddes av miljardäre Ivanshvhili, som ville införa sociala reformer och ett stort progressivt parti i sitt land.



Åsa Lindestam, riksdagsledamot i försvarsutskottet, kom första gången till Georgien 2005 och har återvänt flera gånger bland annat som valövervakare. Nu senast under både parlaments- och presidentvalen i november för mindre än en månad sen.

Gick valet när Ivanishvilis koalition vann riktigt till?

– Jadå, det genomfördes korrekt.

Ser hon någon utveckling?

– Ja definitivt. Första gången jag valövervakade var det rörigt och det förekom oklarheter. Människor förstod inte hur man skulle rösta. Senaste gången var det betydligt bättre. Både de som röstade och de som har hand om hela proceduren. Den här gången fick vi valövervakare se ordentligt var folk hade kryssat och hur valsedlarna hanterades. Det fick vi inte förra gången. Demokratin går alltså framåt.



Vi träffar Georgiens president, Giorgi Margvelashvili, som inte tillhör något parti men var Georgian Dreams kandidat. Han erkänner att demokratin är svag och att partierna inte är utvecklade.

– Vi har över 200 partier, det fungerar inte. Jag ser framför mig en situation med 5–6 partier. Att de har europeiska kontakter är otroligt viktigt. Det var också viktigt att Georgian Dreams partiledare och statsministern Ivanshvili valde att avgå, och lämna rum för nya, istället för att som brukligt är stanna kvar. Det är alldeles för många ”talking heads”, starka män som startar partier men sen finns ingenting bakom.



Det är helt uppenbart att det finns ett mycket starkare stöd för EU och väst i Georgien än till exempel i Ukraina. Premiärminister Irakli Garibashvili säger till oss att EU utgör en hörn­sten i landets politik och att det har brett folkligt stöd.

Premiärministern vill att hans parti Georgian Dream ska få bli medlemmar i ESP, för säkerhets skull skrivs det två gånger på statsberedningens officiella hemsida... Men där är vi inte ännu.

Ideologin måste utvecklas och partiet måste visa hållbarhet. De har dock börjat starkt och infört en ny arbetsrättslagstiftning.

Ann Linde

chef för ESPs internationella avdelning

Foto: Åsa Lindestam