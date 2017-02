Transport kampanjar om färdtjänst

Nyhet 170210 |

Transportarbetareförbundet samlar in vittnesmål om färdtjänsten i Stockholms län. Målet är att påverka landstingets nya upphandling.

– Vi hoppas att de ansvariga politikerna vaknar upp och inser att det inte går att fortsätta så här, och att medborgarna i Stockholms län förstår att det här är en direkt konsekvens om du röstar på allianspolitiken, säger Mikael Rolf.

Färdtjänsten i Stockholms län körs av Taxi Kurir och Taxi 020, som båda saknar kollektivavtal och ägs av riskkapitalbolaget Caboline grupp. Bolagen fungerar som telefonväxlar med anslutna åkare, de företag som anställer taxichaufförerna.

Eftersom lägsta pris har varit vägledande i upphandlingen får taxiförarna köra för låg lön.

– Det har hänt att förare vägrat, för att det inte lönar sig, då får åkarna vite vilket de i sin tur tar ut på förarna. Det kan hända att förarna blir avstängda, säger Mikael Rolf, ordförande för Transport avdelning Stockholm.

De dåliga villkoren för taxi-

förarna går också ut över dem som behöver färdtjänst, och det saknas inte historier om långa väntetider eller uteblivna körningar. Enligt avtalen mellan landstinget och taxibolagen ska 90 procent av kunderna vara nöjda men i slutet av november förra året uppgav SVT att kundnöjdheten bara var 81 procent.

– Det slår alltid mot dem som har det sämst ställt, både chaufförerna och de som behöver färdtjänst, säger Mikael Rolf.

Under året ska Stockholms läns landsting göra en ny upphandling och Transportarbetareförbundet efterlyser nu historier om hur färdtjänsten fungerar i praktiken i en kampanj på Facebook. Berättelserna ska lämnas över till ansvariga politiker med målet att visa att man måste tänka om vid upphandling av färdtjänst.

– Vi gör det här för att få in riktiga historier, inte bara från taxiförare utan också från brukare och anhöriga. Taxiförarna är stressade för det är så dåliga villkor men det är också brukare som kommer i kläm, säger Gabriel Dahlander, pressansvarig på Transportarbetareförbundet.

Enligt honom visar gensvaret att det är uppenbart att frågan berör. Ett exempel på en berättelse som har skrivits in på den digitala kampanjen är en person som skrivit om när dottern, som har autism, var på väg till en utflykt som hon sett fram emot. Men när färdtjänsten blev över en timme försenad ställdes det in.

– Färdtjänsten är en så viktig tjänst för många människor, när det inte fungerar får det stora konsekvenser, säger Gabriel Dahlander.

Transports Stockholmsavdelning har drivit frågan länge lokalt och nu tycker Mikael Rolf att det har lossnat.

– Nära och kära till dem som behöver färdtjänst har tröttnat på att de får hämta sina anhöriga själva. De förstår att förarna är stressade för att de går back på körningarna, säger han.

En del åkare har inga andra uppdrag än färdtjänst, enligt Mikael Rolf, och blir därför väldigt beroende av de körningarna.

Transports ståndpunkt är att svenska kollektivavtal ska gälla vid färdtjänst, så att förarna får en skälig lön, skälig arbetsmiljö och avtalspension.

Färdtjänsten är en stor upphandling och utgör en stor del av länets taxiresor.

– Det är därför de här aktörerna är aktiva inom färdtjänsten, för att de ser att det finns en stor profit. De lägger sina anbud väldigt lågt och de tar hem avtalet och så får åkarna ta konsekvenserna, och de har inte råd att teckna kollektivavtal med de ersättningar de får, säger Mikael Rolf.

– Det är våra allmänna skattemedel som bidrar till att folk har det dåligt på arbetsplatserna. Det är en ideologisk fråga, det är viktigt att folk förstår att det får konsekvenser vad man väljer. Det här är ingen arbetarvänlig politik, säger Mikael Rolf.

Ylva Säfvelin