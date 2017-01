"A och O att kommunerna jobbar med de globala målen"

Nyhet 170120

Nio av länets kommuner samt landstinget svarar ja på frågan om de på något sätt jobbar med de globala utvecklingsmålen som FNs medlemsländer antog 2015.

– Det är a och o att kommunerna jobbar i relation med de här målen om Sverige ska uppfylla sina åtaganden, säger Katarina Sundberg, huvudsekreterare för Agenda 2030-sekretariatet.

I september 2015 antog FNs 193 medlemsländer 17 globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030, med målet att inom 15 år utrota extrem fattigdom, minska ojämlikheten och orättvisorna samt lösa klimatkrisen.

I Sverige samordnas arbetet genom en delegation för Sveriges genomförande av Agenda 2030. Delegationen ska ta fram en övergripande handlingsplan och uppmärksamma goda exempel.

Stockholms Tidningen kontaktade i slutet av förra året alla kommuner samt landstinget i Stockholms län för att fråga om, eller hur, de arbetar med de globala utvecklingsmålen.

Nio kommuner samt landstinget svarar att deras hållbarhetsarbete är i linje med eller på något sätt relaterar till de globala målen, sju svarar nej och resterande tio kommuner svarade inte på frågan.

De jakande svaren varierar från mer vaga, att kommunens arbete överensstämmer med de globala målen eller att man inlett ett arbete, till att man tar hänsyn till målen i hållbarhetsbedömningen i förslaget till ny översiktsplan.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) antog i december ett yttrande om arbetet med målen, där man konstaterar att en stor del av målen berör kommunerna och landstingens kärnverksamheter.

– En oerhört stor del av målen har direkt bäring på verksamhet, till exempel de sociala frågorna, fattigdomsbekämpning och miljö. Kommunerna är en ryggrad i att arbetet genomförs, säger Katarina Sundberg på Agenda 2030-sekretariatet.

Samtidigt konstaterar hon att det är något av en definitionsfråga om en kommun säger sig jobba med Agenda 2030 eller med hållbarhetsfrågor i allmänhet.

– Vi har jobbat med hållbarhetsfrågor ganska länge, man kan ha ett arbete som svarar ganska väl mot målen utan att uttrycka det så. Men eftersom Sverige har åtagit sig att arbeta för Agenda 2030 måste kommunerna hitta någon form av relation mellan sitt eget arbete och Agenda 2030, vad gäller hur väl det egna arbetet och målen svarar mot det.

FAKTA: Så svarade kommunerna

Kommuner som svarat att man på något sätt har ett arbete relaterat till de globala målen: Järfälla, Sollentuna, Stockholm, Sundbyberg, Södertälje, Tyresö, Upplands Väsby, Vaxholm, landstinget.

Kommuner som svarat att man ej arbetar med de globala målen: Lidingö, Nacka, Nykvarn, Salem, Solna, Värmdö, Österåker.

Ej svarat: Botkyrka, Ekerö, Haninge, Huddinge, Norrtälje, Nynäshamn, Sigtuna, Täby, Upplands-Bro, Vallentuna.

De globala målen måttstock i Tyresös översiktsplan

I vår ska Tyresö anta sin nya översiktsplan, som kommer att vara först i landet med att ta hänsyn till de globala målen.

– Vi hoppas att det kommer hjälpa till med de avvägningar som översiktsplanen till stor del handlar om, säger Emma Shepherdson på Tyresö kommun.

Förra året fick White arkitekter AB i uppdrag att bedöma hur hållbart Tyresö kommuns förslag till ny översiktsplan är.

– Det finns stor potential i att använda de globala målen. De är mycket bredare än när man bara använder miljömål och folkhälsomål, man får även med ekonomiska mål, säger Åsa Keane, miljöspecialist på White som var med i arbetet.

När arbetet startade hade de tänkt göra en vanlig miljökonsekvensbeskrivning, då man relaterar till exempelvis kommunala, regionala och nationella hållbarhetsmål.

– Men så såg vi att de globala målen är något som hela världen ska arbeta utifrån och vi tittade på hur man kan använda dem som en måttstock på vart man ska nå, säger hon.

Att de globala målen i Agenda 2030 är så pass breda och övergripande innebär att de fungerar bra i en översiktsplan, men mindre bra i planer för mindre områden, tror Åsa Keane.

– Jag tycker målen är användbara och jag ser fram emot att man tar fram indikatorer, då får man ännu mer hjälp av de globala målen, säger hon.

Indikatorer är sådant som man kan mäta. Om man pratar om god tillgänglighet för gående och cyklister kan det till exempel handla om hur många som cyklar jämfört med hur många som kör bil.

Förslaget till ny översiktsplan var ute på granskning under hösten och kommer, efter att justeringar gjorts utifrån de synpunkter som kom in, att antas under våren.

Emma Shepherdson, tillförordnad översiktsplanerare i Tyresö, säger att fördelen med att använda de globala målen i översiktsplanen är att man kan få hjälp när man i framtiden behöver göra avvägningar mellan olika intressen.

– Vi hoppas att det kan vara till hjälp när man gör avvägningar, eftersom vi inte bara tittar på miljökonsekvenser utan även ekonomiska och sociala konsekvenser, och vi ser helheten i en global kontext. Det är klart att det ser olika ut beroende på i vilket land man är men det är ändå samma utmaningar överallt, säger Emma Shepherdson.

DE GLOBALA MÅLEN

1. Ingen fattigdom.

2. Ingen hunger.

3. Hälsa och välbefinnande.

4. God utbildning för alla.

5. Jämställdhet.

6. Rent vatten och sanitet.

7. Hållbar energi för alla.

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.

9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.

10. Minskad ojämlikhet.

11. Hållbara städer och samhällen.

12. Hållbar konsumtion och produktion.

13. Bekämpa klimatförändringen.

14. Hav och marina resurser.

15. Ekosystem och biologisk mångfald.

16. Fredliga och inkuerande samhällen.

17. Genomförande och globalt partnerskap.

Ylva Säfvelin