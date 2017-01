Slumpen styrde mot Nynäshamn

Nyhet 170105 |

Patrik Isestad trodde han var färdig med politiken när han tillsammans med några skorstensfejarkollegor startade företag. Men något år före senaste valet var barnen så stora att han kunde börja gå på partimöten och nu är han kommun­styrelseordförande i Nynäshamn.

Nynäshamn har haft S-styre sedan demokratin infördes. Den senaste i raden med kommunstyrelseordföranden är nynäshamnare av en ren slump – och att bli heltidspolitiker var inte heller planen, berättar Patrik Isestad i kommunhusets ”lilla matsal”, med utsikt över såväl skärgård som småstaden Nynäshamn.

Ett antaget skambud på ett hus i Ösmo 2001 fixade kommunplaceringen. Han och tjejen hade flyttat sig igenom flera kommuner i Stockholms län i jakt på något permanent.

– Det var så jag blev nynäshamnare och det känner jag att jag är nu i kropp och själ.

Efter en kort sväng in till centrala Nynäshamn bor de nu i hus i Ösmo igen, och planerar att bli kvar åtminstone tills de fyra barnen gått ur skolan.

– Sedan kanske vi flyttar in till någon lägenhet om jag inte orkar byta takpannor och sådana saker, skrattar han.

Inte för att det praktiska borde vara ett problem för grabben som började som sotarpojke som 17-åring och varit skorstensfejare med ett eget företag. Han har haft en period som ombudsman inom SSU och Hyresgästföreningen, men när han gick tillbaka till yrket hade han inga planer på att ta upp politiken igen.

Men när barnen var tillräckligt stora kunde han inte avhålla sig från att börja gå på partimöten igen inför senaste valet. Det ledde rätt raskt till uppdraget som vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden. Lagom mjukstart.

– Det var ett ganska trevligt liv, jag kunde tycka lite, vara frispråkig, inte ha så stort ansvar, och sköta firman på arbetstid.

Men när Liselott Vahermägi bestämt sig för att lämna barn- och utbildningsnämnden började hans namn dyka upp bland nomineringarna. Det var lite av en chock, säger han, men han tog sig en rejäl funderare och ställde upp.

– Det var ett vägval, antingen tar jag tag i frågorna till hundra procent eller så hoppar jag av.

De hundra procenten har väl ökat på ytterligare, för när Anna Ljungdell efter sommaren signalerade att hon ville lämna kom hans namn upp igen. Då var det dags för seriöst familjeråd.

– De fick lägga domen, det här tar mycket tid och kommer inskränka mitt familje­engagemang under en tid. Men jag fick acceptans från dem.

Så nu är det han som sitter med det yttersta ansvaret. De flesta av de 35 punkter som S, L och MP kom överens om efter valet ligger man bra till med, försäkrar han, den stora utmaningen är att bygga boende för äldre. Både pigga pensionärer med välfyllda plånbåcker, som han hoppas kunna locka till Nynäshamns vackra skärgårdsmiljö, och de äldre som behöver omsorg.

Sveriges Florida, vill han gärna se Nynäshamn som – med reservation för att originalets invånare röstade för Donald Trump i det amerikanska presidentvalet.

– Som en ungdom sa när vi talade om mer liv på fritidsgården, vi får köra hit pigga pensionärer. Vi vill se de äldre inte som en belastning utan som en tillgång och en motor. Och när man inte är så pigg längre ska man ha ett bra boende med vacker utsikt, säger Patrik Isestad.

Debatten kring mottagande av flyktingar har ännu inte varit högljudd i Nynäshamn, men den gör honom ledsen.

– Jag är innerligt tacksam att vi får ta emot nyanlända, jag förstår inte hur vi ska klara en bra vård och omsorg utan dem. Det behövs massor av ny arbetskraft även i teknikindustrin. Det som är viktigt är hur vi skaffar bostäder och bra utbildning.

Termen nyanlända gillar han inte, han skulle vilja prata om första generationens svenskar. Och de är en tillväxtmotor, precis som de äldre.

Kommunens framtid kommer till stor del att präglas av bygget av Norviks hamn, som startade det gångna året efter en lång tids förberedelser. Hamnen är kärnan för den framtida tillväxten och målet att bli 35 000 invånare till 2030.

– Den här hamnen kommer att försörja stora delar av Stockholmsområdet med varor, säger han.

Företagen vill ligga nära hamnen för att behöva köra så korta sträckor som möjligt, och infrastrukturen måste anpassas för att trafiken ska kunna åka på tvärs över Södertörn och norrut. Det handlar inte bara om bilvägar, Nynäshamn vill se dubbelspår på järnvägen för att så mycket av godset som möjligt ska kunna köras på tåg.

Patrik Isestad får många samtal från kommuninvånare som inte kommer ut från sina småvägar när konvojer av långtradare blockerar vägarna.

Och jo då, han ligger på infrastrukturminister Anna Johansson som en igel för att få henne på besök.

Nynäshamn måste bli bättre på att ta fram mark för företag som vill etablera sig, att snabba på de kommunala processerna är en viktig uppgift framöver.

– Men det viktiga för en sådan här kommun är samarbetet med Södertörnskommunerna och hela länet. Det är så många frågor som hänger ihop, den gamla bypolitiken fungerar inte. Vi måste samarbeta för att lösa kollektivtrafiken.

Kollektivtrafiken kallar han för en ångestfråga för kommunen, och tillsammans med sjukvården ett problem för tillväxten.

– Det är vad många tänker på om de ska flytta till Nynäshamn. De ser gles pendeltågstrafik, långt till akutsjukhus, vi hade en gynmottagning som nyss stängde. Här måste landstinget ta sitt ansvar.

Valvinnarfrågorna är förstås inte spikade ännu inom arbetarekommunen, men han siar att det kommer att röra sig om upplevd trygghet, ordning och reda, skolan och näringslivet.

Och trygghet, det handlar inte bara om fler poliser och våld. Våldsstatistiken har inte skjutit i höjden men den upplevda otryggheten är hög, och Patrik Isestad ser det som något mycket bredare än polisfrågor.

– Kommer mitt barn få kunskaper inför framtiden på skolan? Kommer mitt barn ha det bra på förskolan? Får du ett bra bemötande på vårdcentralen? Känner du dig trygg på vägen hem? Trygghet kommer med kommunal service, sedan kommer du alltid behöva jobba med upplysta gångbanor och att klippa uppväxta buskar.

Tryggheten med att samhället kan fixa det här var större på 70- och 80-talet, menar han.

– När människor känner att samhället inte kan fixa det, att man måste köpa sig det själv, då har samhället problem.

BÄSTA ÖGONBLICKEN

– När man ser att de satsningar man gör i budgeten ger effekt, när skolresultat ökar, när utbildningen blir bättre och bättre och barngrupperna blir mindre. Det är kvitton på att det går att driva politik.

SÄMSTA ÖGONBLICKEN

– Det som jag ser som det värsta och som jag håller på och ta tag i är arbetsgivarpolitiken. Det är en fråga som inte borde behöva vara på det politiska området men det har varit misslyckat, det har varit skriverier i ett och ett halvt år om hur somliga anställda tycker att de blivit illa behandlade. Den bilden sätter sig och påverkar när vi ska rekrytera, det får inte fortsätta en dag till. Nu gör vi ett samverkansavtal där arbetsmarknadens parter ska komma överens om hur vi får en bättre psykosocial arbetsmiljö och bättre ledning.

– Jag har sagt att vi ska bli en av landets bästa arbetsgivare och 2017 börjar vi ett försök med arbetstidsförkortning. Vi ska välja två arbetsplatser med höga sjuktal och se om en arbetstidsförkortning har effekt på sjukskrivningarna och samtidigt mäta effektiviteten på arbetsplatsen.

PATRIK ISESTAD

Familj: Fru och barn på 15, 14 och 12 år (tvillingar).

Bor: Ösmo i Nynäshamn.

Har tidigare bott: Järfälla, Huddinge, Vallentuna. Har fritidshus i Arboga.

Politisk bakgrund: Ombudsman på Stockholms läns SSU-distrikt i mitten av 90-talet, facklig-politisk ombudsman på SSU-förbundet och sedan på Hyresgästföreningen.

Yrkesbakgrund: Började som sotarpojke som 17-åring, utbildade sig till skorstensfejare, gick tillbaka till yrket efter ett antal år som ombudsman och drev eget företag med tre kollegor.

Efter valet 2012 har han varit vice ordförande i kul­­tur- och fritidsnämnden och sedan ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Nu är han ordförande i kommunstyrelsen.

Ylva Säfvelin