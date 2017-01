ABF Göteborg lägger ned föreläsningar

Nyhet 170120 |

ABF Göteborg lägger ned hela sin föreläsningsverksamhet. Studieförbundet får sju miljoner mindre i statsbidrag och måste minska sina kostnader. – Nu försvinner möjligheten till unika möten mellan människor och diskussioner som inte sker någon annanstans, säger verksamhetsledaren Sewilius Berg.

Tillsammans har han och Lena Ulrika Rudeke ansvarat för föreläsningsverksamheten sedan starten 1999. Det handlar om 34 säsonger med fler än 1 600 programpunkter.

– Vi har jobbat rörelseinriktat och behovsorienterat. Alla som har velat har fått komma med förslag på vad de skulle vilja se på de olika scenerna. Det är ett traditionellt folkrörelsearbete vi har hållit på med, säger Rudeke.

Anledningen till att föreläsningarna skrotas är att statliga Folkbildningsrådet har lanserat en ny modell för hur statsbidragen till bildningsverksamhet betalas ut. Den nya modellen innebär att ABF Göteborg får sju miljoner kronor mindre per år.

– Att lägga ned just föreläsningsverksamheten är naturligtvis ett val. Den har ju aldrig finanseriats via statsbidrag utan via eget kapital och ägande, fortsätter Lena Ulrika Rudeke.

Enligt Sewilius Berg ger akronymen ”ABF” en hint om hur viktig föreläsningarna var för den tidiga arbetarrörelsen.

– Från början stod den för ”Arbetarnas riksförbund för biblioteks- och föreläsningsverksamhet”, säger han.

Men redan några månader efter bildandet 1912 ändrades namnet till det mer hanterliga ”Arbetarnas bildningsförbund”. Bibliotek startades med tiden i offentlig regi vilket minskade behovet av egna lösningar inom arbetarrörelsen. Föreläsningarna fick en allt mer undanskymd plats i takt med att studiecirklarna växte.

Därför var det ett slags återupptäckt när ABF Göteborg började arrangera föreläsningsverksamhet igen.

– Det var i väldigt liten skala i början. Många var skeptiska och trodde inte att vi skulle kunna locka vare sig män eller arbetarklass eller nya svenskar. Men det kunde vi. Nyckeln är att vi befunnit oss i ständig dialog med människor och inte levererat skrivbordskonstruktioner, säger Lena Ulrika Rudeke.

– Vi har sökt upp människor, diskuterat med medverkande, deltagare, föreningar och ABFs medlemsorganisationer. Det är många som stolt har fått se sina idéer och önskemål bli verklighet, säger Sewilius Berg.

Enligt verksamhetsledarna har föreläsningsverksamheten varit framgångsrik, med runt 16 000 besökare per år och många möten som inte skulle ha skett annars.

– Det har varit ett privilegium att arbeta med ett sådant uppdrag. Vi har presenterat en annan bild av verkligheten än liberala och högerpopulistiska medier. Hos oss har människor kunnat samtala på betydligt mer lika villkor än någon annanstans. Hemlösa personer har pratat med landshövdingar, patienter med överläkare och allas röster har varit lika mycket värda. Det handlar om arbetarrörelsens värderingar och om jämlikhet i praktiken, säger Lena Ulrika Rudeke.

Hur känner ni för att verksamheten försvinner?

– Arbetarrörelsen och ABF förlorar en unik arena, ett demokratiskt rum där vi inte har väjt för de svåra frågorna, en motpol till den samhällsbild som ges i borgerliga kanaler. Göteborg blir en fattigare stad på flera sätt, säger Sewilius Berg.

Eric Öbo

eric.obo@aipmedia.se

foto Eric Öbo

