Trump vs Nordstrom –

släktfejden som skakar Vita Huset

Nyhet 170218 |

Nordstrom-affären, Trumps angrepp på varuhuskedjan som tog bort dottern Ivankas klädlinje, skakar Vita Huset och följs av en hel värld – inklusive Luleås kommunalråd Niklas Nordström (S).

Allt började 1887 när Niklas farfars fars kusin, Johan Nordström, 16, lämnade Luleå för New York med fem dollar på fickan.

Nordstrom hänvisade till att försäljningssiffrorna för Ivankas Trumps kläder och assessoarer har rasat under hela 2016. Men Donald Trump rasade på twitter:

"My daughter Ivanka has been treated so unfairly by @Nordstrom. She is a great person -- always pushing me to do the right thing! Terrible!"

Det väckte stort uppseende, eftersom frågan om hur Trump ska kunna skilja sina affärsintressen från sitt politiska ämbete har diskuterats intensivt.

Det eskalerade till en politisk bomb när Trump använde presidentens officiella twitterkonto för att dela uttalandet och presidentrådgivaren Kellyanne Conway uppmanade folk att köpa "Ivankas prylar" i en Fox News-intervju direkt från Vita Husets pressrum:

– Go buy Ivanka's stuff! I'm going to go get some for myself today. I'm going to give it a free commercial here, go buy it today!

"Ett tydligt brott mot förbudet mot missbrukande av position", enligt chefen för Office of Government Etihics, Walter Shaub, som i tisdags i ett brev till Vita Husets jurister uppmanade administrationen att granska Conway och överväga disciplinära åtgärder.

– Det är ju ovärdigt som han håller på. Helt obalanserat kastar han sig över ett enskilt företag som har fattat ett affärsmässigt beslut. Det är obehagligt att en sittande president i Amerika, beter sig på det sättet mot företag, säger Niklas Nordström.

Nordström har extra anledning att följa Trump-Nordstrom-fejden. Det handlar nämligen om hans egen släkts familjeföretag sedan fyra generationer.

Johan Nordstrom var sexton år när han lämnade Luleå för att söka den amerikanska drömmen. Och han uppfyllde den. Efter ankomsten i New York 1887 och några hårda år lyckades han sälja en Klondikeinmutning på en potentiell guldfyndighet. Han slog sig ned i Seattle och grundade 1901 en skoaffär som utvecklades till Nord-strom Inc. Vid börsintroduktionen på 70-talet låg försäljningen på 100 miljoner dollar.

– Det är en fantastisk resa. Det var extremt fattigt i Sverige på den tiden. Han var andra sonen så han förstod ju att det blir brorsan som tar över gården. Då var det bara att ge sig av, säger Niklas Nordström.

– Det finns definitivt ingen mer framgångsrik svenskättling från norra Sverige – och vad jag vet knappt heller någon från Sverige generellt. De har 326 varuhus i klass med NK över hela USA. Det är en otroligt framgångsrik verksamhet.

Niklas Norström var i Seattle förra året och besökte sina släktingar. Det är fjärde generationen som nu styr företaget.

Nu är Nordstrom Inc plötsligt känt över hela världen. Uppmärksamheten har varit enorm och sociala medier svämmar över.

I världskända tv-programmet Saturday Night Live i veckan uppträdde komikern Melissa McCarthy i rollen som Trumps pressekreterare i högklackade Ivanka-skor och guldarmband.

Niklas Nordström säger att det är viktigt att nu stödja de goda krafterna i USA. Luleå har ett samarbete med staden Austin i Texas, som de vårdar.

– Jag har haft samtal med borgmästaren där och de är otroligt angelägna: "Svik oss inte nu när vi behöver er som mest. Det här är inte det USA vi vill ha."

– Så vi vill fortsätta hålla i det här samarbetet som vi har. Vi måste stödja de kloka människor som finns i USA. Det är det man kan göra.

Jan Söderström

jan.soderstrom@aipmedia.se