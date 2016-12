"Vi ska vara närmare människor"

Nyhet 161217 |

– Jag brukar säga ”vi skryt int”. Men vi måste ha självförtroende också och säga att vi som regering har levererat mycket på två år, säger Stefan Löfven.

Det är en optimistisk statsminister som summerar halvvägs in i mandatperioden.

Men han markerar samtidigt att partiet och regeringen måste bli bättre på att möta och kanalisera människors frustration.

De kommande åren vill Löfven nu hålla i jobbfrågan, satsa på en jämlik skola, en mer tillgänglig sjukvård och utveckling i hela landet.

Löfven sitter i hörnrummet i Rosenbad i ett snövitt Stockholm.

Bakom ryggen har han riksdagen, vars parlamentariska

matematik gjorde inledningen på mandatperioden dramatisk. Vägg i vägg ligger pressrummet Bella Venezia där han hållit laddade presskonferenser om extra val, ministeravgångar och åtgärder för att klara flyktingkrisen.

2016 är läget ett annat. När budgeten presenterades handlade rubrikerna inte om omröstningen, utan om tiomiljarderssatsningen på välfärden och den höga tillväxten. Bostadsbyggandet är det högsta sedan miljonprogrammets dagar och ungdomsarbetslösheten, 2014 års stora valfråga, den lägsta på 13 år.

Även om det parlamentariska stödet är historiskt svagt och det ekonomiska utrymmet till en början begränsat så märks regeringsskiftet, menar Löfven.

– Sverige har bytt riktning. Det är ett av nyckelbegreppen tycker jag. Vi kommer att kunna leverera en stor del av våra vallöften. Nu är det slut på skattesänkningar, nu är det gemensamma investeringar som gäller.

– Vi ser ju nu också att arbetslösheten sjunker, att bostadsbyggandet ökar dramatiskt. Vi har ökat antal påbörjade lägenheter med 70 procent från det att vi tillträdde till nu.

– Vi har sänkt skatten för pensionärer. Vi har riktade pengar till sjukvården och välfärdsmiljarderna, de tio, till kommuner och landsting. Vi höjer investeringar i och underhåll av våra vägar och järnvägar. Vi förbättrar sjukförsäkringen. Vi förbättrar arbetslöshetsförsäkringen. Det är på en mängd områden. Ska man sammanfatta det så är det ett påbörjat samhällsbygge. Det har hela partiet anledning att känna stolthet över.

Begreppen ”samhällsbygge”, ”gemensamma satsningar”, ”tillsammans”, återkommer Löfven till flera gånger. Det genomsyrar berättelsen om det projekt som den rödgröna regeringen driver. Det är också en kontrast mot alliansregeringens samhälle som S menar ökade klyftorna, där enskilda människor gynnades medan landet drogs isär, tryggheten urholkades och välfärden skars ned. Samhället bygger vi tillsammans. Investeringar bygger Sverige starkare.

– Du är inte ensam, säger Löfven.



Du talade i valrörelsen om att det var någonting i Sverige som höll på att gå sönder, har du lagat det?

– Vi är på väg. Återigen, åtta år av borgerlig politik, det går inte att göra allting på två år men riktningen är en helt annan. Nu gäller det att hålla den riktningen. Nu ska vi in i kongress, nu ska vi fortsätta utveckla politiken. Vi ska in i en valrörelse som ska vinnas. Vi ska regera fyra år till minst. Då kan vi visa ännu mer av detta samhällsbygge. Arbetslösheten är ju på väg ned. Sverige har slagit EU-rekord i sysselsättning. Ändå får regeringen kritik för att målet om EUs lägsta arbetslöshet 2020 är avlägset.

– Sysselsättningen går upp, 120 000 fler, det är bra. Arbetslösheten går ned, det gäller att hålla den takten. Det är ingen lätt uppgift. Den blev inte lättare när så pass många

människor kom till vårt land. Alla beviljas inte asyl men det är fler som ska ha jobb.

– Men återigen. Är man fokuserad då går det också. I den senaste AKU:n (arbetskraftsundersökningen AiP:s anm) låg vi i oktober på strax under sju procent. Nu fortsätter vi. Valåret ska vi vara under sex procent.

Men det blir tuffare när man ska få in dem som har stått längst tid utanför arbetsmarknaden?

– Det finns massor av arbetsuppgifter i dag som inte blir utförda. Men som man gärna skulle vilja ha utförda. Kanske krävs en bättre fördelning av arbetsuppgifter inom företag. Om du är högutbildad får du i dag göra arbetsuppgifter som inte kräver så hög kvalifikation men ingår för att det ska rationaliseras. Men kan man få den arbetsuppgiften utförd till en billigare kostnad, då kan det vara attraktivt för företag.

– Vi ser också i offentlig sektor att man på sjukhus kan ha personal som får arbetsuppgifter som inte kräver så höga kvalifikationer, som innebär ett underlättande av jobbet för sjuksköterskor och läkare. Så det går.

Många positiva siffror, vilka siffror känns oroande?

– Det är de vi fick ta del av förra veckan i Pisa om ojämlikheten i svensk skola. Vi måste föra till mer resurser, se till att resurserna stannar i skolan och inte går ut i vinster, och att de som behöver mest stöd också får mest stöd. I vår kommer också skolkommissionens förslag med ansvar för jämlikheten i skolan, där behövs det en del systemutveckling också.

Om vinster i välfärden och jämlikheten i skolan blir det het debatt hela vägen fram till valet. Här kommer vänster-högerdimensionen tillbaka i svensk politik. Löfven

höjer också automatiskt tonläget när han talar om skolan.

– Sverige har ett extremt marknadssystem. Det är inget annat land som har det. Chile tog bort sitt. De vill inte ha det. Tories i England vill inte ha det.

– Man måste ställa sig frågan: Vi har ett extremt skolsystem i Sverige. Har vi ett extremt bra resultat i Sveriges skola? Nej det har vi inte. Även om det vände upp senast så har vi så mycket att göra. Vi ska vara i toppen där.

– Skolan ska vara mer samlande faktor i samhället, både för att alla barn ska få bra kunskaper i skolan men också för att hålla ihop samhället. Där har vi mycket kvar att göra.

Samtidigt i riksdagen håller alliansen ett seminarium med tidigare partiledare. Stämningen störs av Bengt Westerberg som talar om skattehöjningar och av att Fredrik Reinfeldts blotta närvaro ifrågasätter Anna Kinberg Batras nya linje i migrationspolitiken samt att alliansen låg under de rödgröna i SCB. Seminariet handlar om erfarenheter av borgerliga valsegrar 1976, 1991 och 2006.



Löfven har sin analys av åren 2006–2014. Den har bidragit till den situation vi har i dag med ett parti som Sverigedemokraterna på 17 procent, en misstro mot de etablerade partierna. Varför är inte S den naturliga trygga hamnen för väljare som oroar sig för förändringar i samhället?

– Under lång tid har klyftan tillåtits växa. Jag var IF Metalls ordförande 2008–2009 när den stora krisen slog till och den dåvarande borgerliga regeringen gav fullständigt sjutton i vad som hände. 80 000 industrijobb minst, försvann under de åren. Det var vi som fick ta ansvar som avtalsslutande part. När jag vände mig till regeringen om att nu måste ni öka utbildningsmöjligheterna så att människor inte bara kastas ut ur företagen en masse. Vi måste göra som de gjorde i Tyskland. Men den dåvarande regeringen Reinfeldt sa: Nä! De gjorde ingenting.

– Under den tiden tror jag mycket av den hör frustrationen byggdes upp. Allt är inte den förra regeringens fel. Men det blev för stora klyftor. Det blev för stor passivitet.

Löfven talar även självkritiskt om att också socialdemokratin måste komma närmare människor i deras oro, ilska och rädsla och koppla ihop det med politisk handling.

– Det vi nu ska fortsätta utveckla är att vara närmare människorna. Det finns en frustration i att gapet mellan det så kallade etablissemanget, också vi som politiska företrädare, och människor i allmänhet upplevs som för stort. Där har vi mer att göra som folkrörelse, att utveckla folkrörelsepartiet.

– Även vi som sitter i regeringen och riksdagen kan vara ännu närmare människor. Det är något som jag kommer att fokusera på.

I en mätning från Novus förra veckan var, för första gången på ett år, inte invandring den

viktigaste frågan för väljarna. Sjukvård och skola toppar återigen. Det säger kanske något om valdebatten 2018. Lägg därtill att Arbetsförmedlingen säger att invandringen på sikt är för liten för att klara arbetskraftsbristen och Riksrevisionen att välfärden behöver finansieringstillskott snarare än skattesänkningar.

Jobben och sjukvården, inte minst utanför storstadsområdena, blir särskilt viktiga enligt Löfven för att lyfta förtroendet för politiken, att hela landet utvecklas.

– Sjukvården måste förbättras. Jag har pratat med patienter på ett antal ställen den senaste tiden. De är så glada för den hjälp man får när man väl är i sjukvården. Men det finns en misstro, finns hjälpen där när jag behöver den? Tar det för lång tid? Det är därför vi nu utvecklar cancervården exempelvis.

Hur kommer vården så nära människor som möjligt? Hur förbättrar vi tillgängligheten?

– Men det handlar också om hur framtidens industri i Sverige ska se ut. Industrin har en stor framtid. Och kommer att ha ännu bättre möjligheter. Hur ska hela landet utvecklas? Vi har påbörjat både ett landsbygds-, livsmedels- och skogsprogram. Man ska känna att även för mig som bor här kommer det att finnas jobb och social service. Det vi måste gå vidare med.

I tisdags besökte Löfven Ericssons fabrik i Kumla för att erbjuda anställda som tvingas gå från sina jobb jobb på Trafikverket. På torsdagen var det sedan europeiskt rådsmöte i Bryssel.

Oräkneliga timmar har han rest runt, förhandlat och sökt stöd och allianser, inte minst med Tyskland och Österrike, för att reformera EUs migrationspolitik.

– Det är en bra bit kvar. Kommissionen har lagt sju förslag, sju rättsakter, som just nu håller på att diskuteras. Man hör flera nu som säger att jo här får alla vara med och ta sitt ansvar. Det duger inte att några länder får sköta det där och några inte ska ta ett ansvar. Vi tar steg framåt. Sedan kommer det att sluta i någon form av kompromiss. Men att alla ska ta sitt ansvar är en viktig princip. Ja, det går framåt, men det går för sakta. Jag är en otålig herre här.



I september var Sverige medvärd för Barack Obamas toppmöte

om migrationsfrågor. En signal om att den svenska rösten hörs internationellt. Sverige och Löfven fick borgerlig kritik för kampanjen för att ta Sverige in i FNs säkerhetsråd.

Den kampanj som Carl Bildt vägrade driva. Samma motsättning finns i klimatpolitiken där S och MP förepåkar att Sverige går före inom EU.

– En europeisk ”think tank” rankade Sverige som nummer två i inflytande i EU. Det är klart att det är ett tecken på aktivitet och på att vi bygger kontakter i dialog inte bara med ”likeminded”, utan även med Öst- och Sydeuropa. Vi är väldigt aktiva i EU-sammanhang och det är så man skapar sig inflytande och respekt, säger Löfven.

– Sedan i fjol har alla sett att Sverige tog emot fler per capita än något OECD-land någonsin har gjort. Vi hanterade situationen. Vi ska inte tillbaka till den, men samtidigt vara väldigt aktiva i att hitta en lösning som faktiskt gör skillnad, där alla tar sin del av ansvaret.

1 januari tar Sverige över som ordförande i FNs säkerhetsråd. Stefan Löfven åker till Iran efter nyår.

Men först är det jul. I dag lördag håller Löfven jultal i Enköping.

Vad hoppas du att tomten kommer med?

– Tomten? (skratt) Han får gärna komma med en bra bok. Men jag har redan en hög böcker liggande men... Böcker tycker jag om. Man får passa på att läsa under julhelgen, för det blir många pm under arbetsåret. Men nu blir det böckerna.

Jan Söderström

jan.soderstrom@aipmedia