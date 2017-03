Adjö och tack för den här tiden

Ledare 170303 |

Det känns förstås vemodigt att skriva ledaren till det sista numret av papperstidningen Stockholms Tidningen.

Det är tredje gången det händer i tidningens historia – ”Stocken” har kommit ut 1889–1966, 1980–1984 och nu, sedan 1 oktober 1993, som nyhetstidning en gång i veckan. Sedan 1956 har tidningen varit knuten till arbetarrörelsen.

Tryckta papperstidningar är en tuff bransch sedan flera år tillbaka. Jag kan förstå varför bara genom att se på mina egna tidningsvanor; jag läser mer och mer nyheter i digital form, vare sig det handlar om e-tidningar, nyhetssajter eller delade länkar.

Därför säger vi nu tack och adjö till den här formen. Vi kommer däremot att fortsätta att bevaka Stockholmspolitiken och hålla igång debatten på nätet. Den tryckta tidningen Aktuellt i Politiken – som ni prenumeranter kommer att få i brevlådan från och med nästa vecka – ökar sin bevakning av Stockholmsområdet och Göteborgsområdet, eftersom vår systertidning Ny Tid också kommer med sitt sista nummer i dag.

Det har varit givande att få jobba med ”Stocken” som lokaltidning, att göra en tidning med målet att ni läsare ska känna till vad som händer i närområdet och känna att ni finns i ett sammanhang. Lära känna varandra och lära av varandra. Att få träffa engagerade människor runt om i länet har varit ett privilegium. Tack för den tiden.

Även om jag själv inte tillhör dem som fullständigt omfamnar retoriken ”Stockholmsregionen är Sveriges ekonomiska motor” – för Stockholmsområdet skulle inte kunna vara så framgångsrikt utan tillförsel av bland annat utbildad arbetskraft och energi från andra delar av landet och världen – så kommer man inte ifrån regionens betydelse för hela landet. Den politik som förs här påverkar människor långt utanför länsgränsen, och kan influera beslut i många politiska församlingar.

Här finns landets näst största parlament – fullmäktige i Stockholms läns landsting – som, dessvärre, under flera år bistått med en till synes outsinlig ström av beslut att skriva sarkastiska kommentarer om. Jag menar, ett avtal som ger klartecken för att köpa in stödstrumpor för 6000 kronor paret oavsett om det finns behov eller inte, eller bygge av akutsjukhus med färre vårdplatser när vi haft brist på vårdplatser i flera år och befolkningen fortsätter att växa?

Den opinionsundersökning som Stockholms Tidningen nyligen beställt visar på ett rejält ökat stöd för Socialdemokraterna i landstinget och fortsatt tapp för Moderaterna. Det är bara att hoppas att trenden fortsätter in på valdagen så att vi äntligen kan få någon rim och reson i landstingspolitiken, i stället för upptåg som kan platsa direkt i satirspalterna.

Med S-lett styre i Stockholm kan kommunen fungera som ett skyltfönster i den kommande valrörelsen, med reservationen att det som fungerar i Stockholm inte kommer att fungera överallt. Förutsättningarna är för olika. I Stockholms län finns allt från glesbygd och bruksorter till täta stadsgator, och än mer annorlunda är det förstås i ännu mer utpräglad glesbygd.

Faktum kvarstår, det som händer i Stockholmsregionen har nationellt intresse – och det handlar inte bara om beslut som fattas i riksdagshus, av myndigheter och i Rosenbad utan också i kommun- och landstingsfullmäktige. Därför kommer vår bevakning att fortsätta om än i nya former.

Vi har gjort så gott vi har kunnat så länge vi har kunnat, i den här formen. Nu hoppas jag att vi ses på nätet och i spalterna i Aktuellt i Politiken.

Ylva Säfvelin