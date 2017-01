Problemen har vuxit i många år

Ledare 170105 |

Det tar som regel tid för samhällsförändringar – positiva likaväl som negativa – att få så stora effekter att de också på allvar slår igenom i den offentliga debatten.

Innan dess är det mest de direkt berörda, eller de som är specialintresserade av frågan, som intresserar sig för utvecklingen. Eventuella varningar för att den verkar gå åt fel håll brukar inte väcka intresse utanför dessa kretsar.

Inte förrän effekterna blivit så stora att det inte längre går att negligera dem.

Det mesta av de allvarliga sociala brister vi i dag känner av i Sverige har vuxit fram – och, dessvärre, ökat – under numera rätt många år. De har inte plötsligt uppstått under Stefan Löfvens tid som statsminister.

En hel del av dem har mycket tydliga samband med regeringen Reinfeldts politik. Som att deras stora skattesänkningar gjort att den offentliga sektorn i dag är tydligt underfinansierad i förhållande till de åtaganden den har. Eller att den bostadsbrist, som för all del fanns redan när Reinfeldt tillträde, ohejdat fick fortsätta att växa.

Så det är svårt att känna respekt för de moderater som nu angriper S för att ”inte göra någonting” åt alla de problem som M själva inte gjorde någonting åt (och många gånger förvärrade) under sina regeringsår.

Att hela tiden göra regeringen ansvarig för alla aktuella samhällsproblems existens ingår för all del i det traditionella – eller snarare rituella – spelet mellan regering och opposition. Möjligen fanns det ett visst fog för det under de decennier S oavbrutet innehade regeringsmakten.

Men i dag, med ständiga skiften i regeringsinnehavet, är det överspelat. Med bara drygt två år sedan alliansen lämnade Rosenbad blir den sortens utspel mest ett föga imponerande förnekande av det egna ansvaret.

Det gäller även kommunalt.

Exempelvis i frågan om läget i stadsdelarna på Järvafältet.

Anna König Jerlmyr (M), 2010 till 2014 socialborgarråd i Stockholms moderatledda kommunledning, hävdar således att dagens rödgrönrosa styre, liksom den socialdemokratiska regeringen, är passiva inför både dagens akuta problem och för de långsiktiga åtgärder som behövs för att vända utvecklingen.

Varken det ena eller andra är sant.

Och framför allt – vi hade åtta år av borgerligt styre i Stockholm, där problemen i Järva fick fortsätta att växa.

Inte för att den borgerliga kommunledningen var ”passiv” – vi hade både ”ytterstadssatsning” och ”Järvalyft” under deras tid. Hur pass lyckade de var kan diskuteras; särskilt Järvalyftet har fått mycket kritik för att bygga för mycket på utomstående ”expertis” och för litet på kompetensen i de berörda områdena.

Så om inte annat borde borgerliga politiker med viss ödmjukhet erkänna att det handlar om stora och allvarliga problem, som kräver viss eftertanke att forma en bärkraftig politik emot.

Att det krävs åtgärder mot kriminaliteten i de socialt pressade förorterna är självklart; det handlar om alla de övriga invånarnas rätt till trygghet i sitt bostadsområde. Att det krävs åtgärder inom skolan, inom arbetsmarknadspolitiken, inom sjuk- och hälsovården med mera är precis lika uppenbart.

Det vet kommunledningen, och det vet Moderaterna att den vet.

I det läge vi är i nu behövs inte politiskt käbbel och politisk pajkastning mellan olika partier som alla, om än på olika sätt, har eller har haft ansvar för att det blivit som det blivit.

Situationen är för allvarlig för det.

Anne-Marie Lindgren