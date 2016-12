Flygbolaget som inte hänger med

Ledare 161222 |

Kriget har under årens lopp haft många ansikten och många fasader. Guernica. Hanoi. Just nu är Aleppo i Syrien ett av de främsta.

Nyheterna är fyllda med hjärtskärande rapporter. Om hur striderna mellan regeringsstyrkor och rebeller slagit människors liv och hem i ruiner. Om brutna vapenvilor. Om svårigheterna att evakuera människor. Om tusentals människor på flykt.

Aleppo har varit en krigszon sedan inbördeskriget startade 2012. Det är en av världens äldsta städer, som har funnits på samma plats sedan åtminstone 200-talet före vår tideräkning, och innan kriget bröt ut var det Syriens största stad. I dag är det i stället den stad som är värst utsatt av kriget.

Detta är så pass välkänt internationellt att den libertarianske amerikanska presidentkandidaten Gary Johnson utsattes för spott och spe när han under valkampanjen i höstas frågade ”Vad är Aleppo?”.

Att Aleppo i dag är sinnebilden för krigets vansinne kan man dock inte tro om man reser med Turkisk Airlines och fördriver tiden med deras nöjeskonsol. Full med filmer och tv-serier och spel och kartor, med mera. Själv roade jag mig framför allt med en nyinspelning i tre delar av Agatha Christies klassiker ”And then there were none”.

Man kunde också förkovra sig under rubriken ”Explore the World” genom att läsa om olika städer, förmodligen de destinationer som Turkish Airlines flyger till. Och det är där man hickar till, när Aleppo finns med på listan, med beskrivning av sevärdheter (citadellet, till exempel) och shopping (besök på den täckta basaren rekommenderas). Men inte ett ord om att staden är en krigszon sedan flera år tillbaka.

Det är inte så att Turkish Airlines aldrig uppdaterar innehållet. Det framgår tydligt när man bläddrar runt bland filmer och tv-serier. Miniserien ”And then there were none” kom ut 2015. Storfilmen ”Batman v Superman: Dawn of Justice” – som Turkish Airlines faktiskt sponsrade – hade premiär i mars i år. Den verkar, inom parentes,vara så dålig att inte ens jag, som gillat superhjälteserier sedan så länge jag kan komma ihåg, har haft lust att se den.

I mars 2016, när ”Batman v Superman” hade premiär och lyftes fram i reklam från Turkish Airlines, pågick en offensiv i Aleppo-området av regeringsstyrkor för att bryta en tre år lång ockupation. I slutet av november, när jag flög med bolaget, rasade ett slag om staden mellan regeringsstyrkorna och rebellerna, ett slag som för tillfället anses vara avslutat.

Men Turkish Airlines ligger flera år efter i sin världsbild, i all fall när det handlar om Aleppo; staden framställs som ett mysigt besöksmål.

DC Comics, bolaget bakom Stålis och Lädis (Superman och Batman, för de yngre generationerna), ägs av Time Warner som är ett av världens största mediabolag (just nu på väg att köpas upp av AT&T) som har cirka 25 000 anställda. Av vilka ingen tycks ha rest med Turkish Airlines och klickat sig in under rubriken ”Explore the world” på underhållningskonsolen för att kasta ett getöga på att informationen var uppdaterad.

Den Batman som jag växte upp med skulle ta mig tusan inte ha missat en så uppenbar sak.