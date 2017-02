Vad säger en folkkär statistiker om vår tid?

Krönika 170210 |

Professor Hans Roslings död sätter punkt för en lång serie kategoriska faktabaserade uttalanden i en tid som förätit sig på debatter och åsikter.

Vi lever i en märklig tid. Allt ska diskuteras. Och tidningar och tv-kanaler upplåter tid och utrymme till diskussioner när de borde servera fakta – abort, vaccin, inte ens public service verkar fredade från debatter som sedan länge borde vara avklarade. Åsikter kan ju vem som helst koka ihop, det är kunskap vi behöver.

”Too much Word, not enough Excel”, som Rosling uttryckte det. Och det gjorde honom till en udda fågel i den svenska offentligheten. En akademiker som tog sig tid att kommunicera med ett folk som verkligen behöver det.

Vi svenskar vill slå upp tidningen eller slå på tv:n och veta vad som har hänt. Vi är urless på åsikter, debatter om ämnen som inte förtjänar att diskuteras och skrikkrönikörer. Vi vill ha fakta.

Där var Hans Rosling något annat i det politiska och mediala Sverige. En statistiker. Han gick rakt emot rådande medielogik och kunde inte bry sig mindre om den. Han sa hur det låg till. Det var inte uppe för diskussion. När han i dansk tv fick höra från programledaren att världen består av krig och kaos så avbröt han.

”Det är inget man kan diskutera – jag har rätt och du har fel”, slog han fast och gick för hundrafemtioelfte gången igenom hur världen förändrats de senaste fyrtio åren. Att flickor går i skolan, att barn är vaccinerade och att hela konceptet med tredje världen är förlegat.

Det var där någonstans han blev verkligt folkkär. Hans Rosling har lyckats lära oss alla de där sakerna om hur världen ser ut som nyhetsmedierna helt misslyckats med. När medierna fokuserade på Boko Haram, tittade Hans Rosling på att Nigeria numera håller val, att folk kan läsa och en kvarts miljard människor i landet numera har tillgång till hälsovård. Den delen av Nigeria glöms annars lätt bort.

Men han bjöd på den sortens kunskap och information människor skriker efter.

Många medier har helt missat det där. Bara för att opinionsmaterial är det som får delningar på Facebook, ju skrikigare desto bättre, betyder inte det att det är vad som behövs. Eller ens vad läsarna vill ha.

Att nätet nu svämmar över av kondoleanser talar sitt tydliga språk. Hans Rosling var folkkär. För till skillnad från debattörer, krönikörer och andra tyckare som påstår att de ”säger som det är” så sa han faktiskt som det var.

Det är ett tomrum som kommer vara svårt för någon att fylla.

Björn Fridén

Björn Fridén är redaktör för mediekritiksajten Medie­bruset. Han har en bakgrund som talskrivare för Socialdemokraterna, ledarskribent på Aftonbladet och grundare av Alliansfritt Sverige.