Det var vi som räddade GP

Krönika 161222

Det är inte utan att man undrar lite. Göteborgspostens politiska linje är obunden liberal, den tar fajten för den fria marknaden vid vartenda tillfälle som bjuds. Utom när det handlar om den egna tidningen.

Nyss blev det klart att investerare går in med 81 miljoner i den krisande tidningskoncernen. Därmed är Stampen, som äger Göteborgsposten och en rad andra tidningar, tydligen räddad.

I gengäld har de nya finansiärerna fått delar av aktierna. Storägaren Peter Hjörne med familj och släkt är inte längre majoritetsägare utan får nöja sig med mer blygsamma 44 procent.

Stampen gick i maj in i en företagsrekonstruktion. Det innebär att tingsrätten tar över styret i hopp om att kunna stöpa om företaget och undvika en konkurs. Under tiden står skattebetalarna för utgifterna, inklusive de anställdas löner. Det är som en nykter kompis som tar ens bilnycklar så man inte gör något dumt efter arton öl.

Eftersom Stampen nu kan uppvisa nya investerare har bilnycklarna återlämnats och rekonstruktionen avslutats. Oklart exakt hur 81 miljoner ska täcka de skulder på 2,6 miljarder som Resumé skrev om i höstas, men det är deras ensak.

Men det är inte de nya finansiärerna som räddat bolaget.

Under sommaren och hösten har GPs frilansjournalister avskrivit fordringar till bolaget för mångmiljonbelopp. Har de fått några aktier i utbyte? Icke. Frilansarna får i stället skriva hyllningsreportagen till de nya ägarna.

Och vi skattebetalare har betalat löner för över 200 miljoner under företagsrekonstruktionen – och avskrivit skatteskulder på ytterligare 275 miljoner. Det är vi som har räddat det här bolaget, inte de nya investerarna.

Under tiden har storägaren Peter Hjörne, som redan plundrat bolaget till en sådan nivå att det hamnat i det här läget, höjt sin årslön med ytterligare en miljon till 10,3 miljoner och är numera bäst betald i hela Mediasverige. Trots att bolaget är så misskött att det inte funnits pengar till de anställdas löner. Inte ens på vinstdrivande koncerner tjänar folk så bra.

Göteborgspostens ledarsida – där Hjörne mystiskt nog utsett sig själv till ledarskribent utan vidare diskussion – talar gärna om den fria marknaden. Nu vet vi vad det engagemanget är värt. Det väger mindre än pengar. För marknaden har redan fällt sin dom över Stampen. Det är vi skattebetalare som stått för räddningen.

Vi har återigen socialiserat förlusterna. Men snart börjar kanske vinsten ticka in igen. Den kommer hamna i privata fickor.

Björn Fridén

Björn Fridén är redaktör för mediekritiksajten Medie­bruset. Han har en bakgrund som talskrivare för Socialdemokraterna, ledarskribent på Aftonbladet och grundare av Alliansfritt Sverige.