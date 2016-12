Verkligheten driver på vänsterlösningar

Analys 161125 |

En vanlig tes i dag är att den traditionella vänster-högerskalan i politiken inte längre stämmer. Väljarmönstren har förändrats, och frågor kring miljö, migration, skillnader mellan stad och land etcetera spelar större roll.



Det är sant att klassröstningen i traditionell mening minskat. I den nationalistiska, högerpopulistiska våg, som just nu sveper över västvärlden, väljer inte obetydliga grupper ur arbetarklassen att lägga sina röster på partier som snarast står på kapitalets sida.

Donald Trump är ett övertydligt exempel.

Sverigedemokraterna likaså.



Men det vi samtidigt ser, det är att högerpopulismen fångar upp väljare, som känner sig trängda eller hamnat på efterkälken av en utveckling, som faktiskt skapat problem just för grupper inom arbetarklass och lägre medelklass.

Problem som ofta hänger ihop med att utvecklingen formats av en marknadsideologi, där för det första ”marknad” definierats med utgångspunkt i företagsintressen, och dessa intressen, för det andra, ansetts sammanfalla med sam-

hällsintresset.



Så enkelt är det som bekant inte. Företags vinstintressen sammanfaller inte självklart med samhällsintresset av hushållning med naturtillgångar, eller de anställdas intresse av rimliga anställningsvillkor – för att nu ta några exempel.





Det vi ser i dag kan mycket väl beskrivas i de klassiska vänster/högertermerna om intressekonflikten mellan arbete och kapital.

Den aktuella frågan om villkoren för kommunala upphandlingar är, trots sin något byråkratiska framtoning, ett tydligt exempel på denna intressekonflikt.

Som också kan ses som en konflikt kring makten över arbetslivets villkor.



Den konflikten handlar, i grunden, om arbetsgivaren ska ha rätt att ensam sätta villkoren – eller om villkoren ska avtalas mellan arbetsgivare och arbetstagare, i former som skapar någorlunda jämlika styrkeförhållanden.

Det vill säga kollektivavtal. Om nödvändigt stöttade av arbetsrättslagstiftning.



Det borgerliga motståndet mot de föreslagna upphandlingsvillkoren – som handlar just om avtalsliknande anställningsvillkor – bör ses i detta maktperspektiv. Man reagerar med ryggmärgen mot den inskränkning i företagens bestämmanderätt över anställningsvillkoren, som de nya kraven innebär.



Och då spelar det uppenbart ingen roll att dessa krav, i det marknadsekonomiska perspektiv som borgerligheten annars brukar företräda, faktiskt är önskvärda: de säkerställer ju nämligen en konkurrens på lika villkor mellan de deltagande företagen. Utgångskraven likställs, vilket betyder att företag ska vinna upphandlingar genom bättre kvalitet, smartare sätt att jobba eller bättre arbetsorganisation – inte genom att dumpa lönerna.



Så för att återknyta till inledningen: Det finns fortfarande vänster/högerfrågor. Att väljarbeteendena styrts åt det högerpopulistiska hållet kan till inte obetydlig del förklaras med bristen på uttalade vänsteralternativ, som hanterar de underliggande problem väljarna reagerar mot.



Och jo, det senare handlar både om en socialdemokrati som länge befunnit sig på defensiven, och en ”övrig” vänster som flytt in i – i och för sig betydelsefulla – frågor kring identitet och normer.

Samt, faktiskt, om en liberalism som glömt att ”marknadsekonomi” handlar om balans mellan olika intressen, och som i stället bara sett till företagens.



När muren föll 1989 utropade ett antal kommentatorer den liberala kapitalismens definitiva seger. Det vi ser i dag är att kapitalismen förvisso lever i högönsklig välmåga, men att liberalismen tagit rejält med stryk.

Liberalismen borde ta sig en funderare på vad det kan beror på – kanske just att den för tydligt ställt sig på kapitalismens sida?



I dag driver verkligheten på för nya reformistiska vänsterlösningar. Socialdemokratin har börjat se dessa nya öppningar, och vi har en viktig debatt framför oss om hur de ska se ut.

Men det skulle inte skada om i vart fall mer tänkande grupper inom borgerligheten också inser den nödvändigheten – om man vill slippa högerpopulismens hot.

Anne-Marie Lindgren