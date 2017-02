Kongress 2017

Bär ständigt med er T:et

Debatt 170210 |

Det finns många saker som kan göras för att underlätta situationen för transpersoner och vi hoppas att ni ständigt bär med er T:et i ert medvetande, skriver styrelsen för HBT-S Stockholm till Stockholmsregionens alla ombud.

Hej kongressombud!

Vilken grej att få åka på Socialdemokraternas kongress! Det ska bli så spännande att följa ert arbete, se vilka beslut som fattas och hur vår framtida politik formas. Vi i HBTS Stockholm vet att vi har kloka och rediga partikamrater, men vill i ta tillfället i akt och skicka med er lite tips och råd på vägen.

Heterosexualitet är så vanligt att det alltför lätt bli normen. Så när ni under kongressen funderar på de bästa lösningarna, förslagen och besluten, försök få med ett normkritiskt perspektiv. När en pratar om likabehandling och diskriminering är det så lätt att fokus hamnar på att skapa förståelse och tolerans för de människor som blir utsatta för diskriminering.

Det som är faran med det är att en så lätt missar de normer som gör att vissa grupper ser som normala och andra som avvikande. En missar också att detta hänger samen med makt och status. Om en då börjar hitta lösningar blir det lätt så att normer förutsätts och bekräftas.

Det är här det är så lätt att exempelvis vi HBTQ-personer blir osynliggjorda och riskerar att bli utsatta för kränkningar. Så därför hoppas vi att ni kan ha ett normkritiskt perspektiv under arbetet under kongressen.

HBT Socialdemokrater är numera en sidoorganisation till Socialdemokraterna. Nu under kongressen skulle vi vilja be er som är kongressombud att ständigt bära med dig T:et i ditt medvetande.

Vi transpersoner är ur många perspektiv en utsatt grupp i samhället. Det finns många saker som kan göras för att underlätta situationen för oss, exempelvis när det gäller juridiskt kön. Där ser vi ingen anledning att en korrigering av juridiskt kön ska hindras av någons ålder.

Men den grupp som vi särskilt ber er bära med er när ni fattar beslut under kongressen är asylsökande transpersoner. Det gäller både möjligheterna till medicinska utredningar, behandlingar, boende och också det juridiska könet. Vi beskrev hur viktigt det är med normkritiskt perspektiv. Asylprocessen är väldigt heteronormativ och i de beslut som ni kommer att fatta som berör migrationspolitiken ber vi er vara extra noga med det normkritiken.

Tänk om årets kongress kan vara med att fatta beslut som verkar för ett samhälle fritt från heteronormativitet där alla människor respekteras oavsett sexuell identitet, funktionsförmåga, kön, könsuttryck, könsidentitet, trosuppfattning och etnicitet. Då skulle det vara på topp att vara socialdemokrat.

Stort lycka till på kongressen!

Stian Raneke, Göran Söderström, Kenan Harbas, David Persson, Emilia Wikström Melin, Omar Farjani, Stefan Runfeldt, Ulrika Palm

styrelsen, HBT-S Stockholm