Vi behöver fler fackliga i politiken

Debatt 161208 |

Jag vill ha bättre arbetsmiljö, därför engagerar jag mig i SSU och Socialdemokraterna, skriver Claes Thim, som utnämts till årets fackliga hjälte för sitt arbete som skyddsombud.

Claes Thim heter jag och började min fackliga karriär 2009 i Elektrikerförbundet och då var jag precis som många fackliga medlemmar skeptiska till varför facket skulle hålla på med facklig-politisk samverkan och varför i hela friden med Socialdemokraterna. Kort därpå gick jag min första fackliga utbildning och fick äta upp detta.

På kursen gick man igenom allt från grunden och hur just Socialdemokraterna tillsammans med fackföreningsrörelsen utvecklat Sverige till det välfärdsland det är i dag. ”Det var ju förut men i dag är det inte aktuellt” får jag ofta höra.

Jo, det är det fortfarande. Det är stor skillnad vilka som styr i landet. Jag kan nämna massvis med olika saker som blivit bättre respektive sämre med de olika regeringarna.

Just för tillfället är jag mest känd som skyddsombudet från Mall of Scandinavia och på bara det område kan jag säga något väldigt aktuellt. 2006 när alliansen tillträdde som regering så skar man ner så otroligt i arbetsmiljön.

Arbetslivsinstitutet lades ner och Arbetsmiljöverket fick mindre resurser som gjorde att de gick från 350 inspektörer ner till 240 år 2014.

Sedan hände något, vi bytte regering och nu har man återupprättat Arbetslivsinstitutet och Arbetsmiljöverket har fått mer pengar så de kan anställa fler inspektörer.

Där har vi praktexempel på skillnaderna mellan en borgerlig regering och en röd regering.

Då har jag inte ens nämnt hur folk blev utförsäkrade, vinstuttagen i välfärden eller den differentierade a-kassan som gjorde att LO-facken tappade 400 000 medlemmar. Allt under borgarnas tid 2006-2014.

Nu har vi fått en höjd a-kassa, man har tagit bort bortre gränsen i sjukförsäkringen och förhoppningsvis så har man snart stoppat vinstjakten i välfärden.

Men vet ni vad? Om vi vill att Socialdemokraterna ska bedriva en politik som gynnar oss arbetare så krävs det också något av oss.

Vi måste engagera oss politiskt och driva de frågor som vi tycker passar oss bäst. För dig som är ung är SSU en perfekt plantskola där man får lära sig extremt mycket (för oss som är lite äldre, Socialdemokraterna).

Det var där jag började min politiska karriär och nu är jag aktiv i Huddinge för Socialdemokraterna.

Vi behöver fler fackliga som engagerar sig i politiken så bli medlem redan i dag och gör din röst hörd. Det spelar ingen roll hur bra kollektivavtal vi har om vi har en lagstiftning som är raka motsatsen.

Claes Thim

medlem i SSU & Socialdemokraterna