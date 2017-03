Dags begränsa porr på nätet

Debatt 170303 |

Vi S-kvinnor uppmärksammar att porrindustrin har blivit allt för våldsam, exploaterande, extrem och destruktiv. Det skriver ordförandena för S-kvinnor i Fyrbodal och Göteborgsområdet.



Vi har för mycket fakta för att kunna bortse från baksidan av den putsade ytan. Porrindustrin omsätter i dag för stora belopp för att man på riktigt ska våga ta i problemet. I USA har en undersökning visat att 36 procent av internet består av porr och 25 procent av alla sökningar på internet görs om porr.

I undersökningar av storsäljande porrfilmer är en tydlig utveckling att de blir mer och mer våldsamma. Kvinnorna blir slagna, spottade och kallade för slynor, horor eller något liknande. I alla fall av kränkningar och slag var det kvinnor som utsattes.

Före detta porrskådespelerskor vittnar om en hänsynslös bransch där man erbjuds droger för att orka och många får skador för livet. Samtidigt ska vi vara medvetna om att det är multinationella företag som ser till att tjäna pengar och investera i porrbranschen vilket gör att den har incitament att fortsätta hitta nya målgrupper och ännu grövre uttryck.

Vi har i regel dålig koll på vad nätet har att erbjuda våra barn och unga bara några knapptryck bort. 2014 gjorde forskaren Magdalena Mattebo vid Uppsala universitet en stor enkätstudie* bland 877 svenska 16-åringa gymnasieungdomar, 477 killar och 400 tjejer. 96 procent av killarna och 54 procent av tjejerna hade någon gång konsumerat pornografi.



Drygt 70 procent av killarna konsumerade pornografi minst en gång varje vecka. Tio procent tittade på porr dagligen och var så kallade högkonsumenter. Den gruppen killar tittade på våldspornografi i större utsträckning än andra. De visade sig också ha mer problem med till exempel alkohol och psykisk ohälsa än andra.

Killarna var i tolvårsåldern när de aktivt började söka efter porr på nätet. Man kan inte säga att pornografi i sig leder till sexualbrott, men forskning pekar på samband mellan porr och sexuellt aggressiva attityder som stödjer eller trivialiserar våld mot kvinnor.

Stockholmspolisens prostitutionsgrupp slog under våren 2016 larm i en nyhetsartikel i Dagens Nyheter om att de griper också allt yngre sexköpare, som köper sex i grupp och som har en mer nonchalant inställning till brottet.

I England finns det ett samarbete med internetleverantörerna, där grunden är, att inte ha tillgång till porr utan det är något man väljer till. Vi menar att man på allvar behöver se över hur vi kan begränsa porren på nätet och att Sverige också här bör vara föregångare precis som vi varit i jämställdhetsfrågor och i arbetet med våld mot barn och kvinnor.

Vi S-kvinnor i Fyrbodal och Göteborgsområdet vill uppmärksamma den förråande utveckling som finns i porrindustrin. Vi börjar detta arbete med att bjuda in till en diskussion om pornografin i Vänersborg på internationella kvinnodagen 8 mars. Vi kommer att visa filmen ”Pornland” som tydligt visar vilken utveckling porrindustrin genomgått den senaste tiden. Detta är något som allmänheten inte känner till. Det vill vi ändra på genom att visa just den filmen.

Christin Slättmyr

Marlene Segerson

ordförande i S-kvinnor Fyrbodal och Göteborgsområdet

*”Use of Pornografhy and its Associations with Sexual Experiences, Lifestyles and Health among Adolescents”

Fotnot: S-kvinnors möte om pornografin är i Rådhussalen, Vänersborgs Folkets Hus, 8 mars kl. 18. Inbjuden talare är Karin Engdahl (S), regionråd, Västra Götalandsregionen.