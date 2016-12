Ingen ska sova ute på vintern

Använd de bostäder som upphandlats för att ta emot flyktingar och som nu står tomma till att garantera att hemlösa får en sovplats under tak i vinter. Det föreslår Karin Greenberg ordförande Södra skärgård S-förening och Peter Börjeson ordförande Norra Älvstrandens S-förening.

Ingen vet exakt hur många som sover utomhus i Göteborg en kall vinternatt. Människor som inte ens har en kolonistuga att övernatta i. Inräknat fattiga EU-medborgare kan det röra sig om några 100 personer. Deras liv och elände är vårt ansvar vare sig vi tycker om det eller inte. Ingen annan än vi som har det bra i Göteborg kan förändra uteliggarnas livsvillkor i Göteborg.

Staden Hamburg har sedan flera år ett ”Vinternödprogram” som garanterar att ingen som befinner sig i Hamburg under vintermånaderna behöver sova utomhus. Hamburg ställer upp med det antal sängplatser som behövs. Det innebär ingen lyx, men att få sova i en våningssäng i en sovsal är mycket bättre än att tvingas övernatta på avsatserna under taket i Götatunneln, i fuktiga hålor i brofundament, på offentliga toaletter eller i ”ruckel” i skogen.

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn.” När Per Albin Hansson (S) sa detta i riksdagens remissdebatt 1928 använde han ”det goda hemmet” som en metafor för det goda samhället. Det samhälle som Socialdemokraterna stod i begrepp att bygga.

Nästa år är det 89 år sedan Per Albin höll sitt berömda folkhemstal. Nästan allt är annorlunda. Sverige har blivit ett mycket bättre samhälle att leva i för de allra flesta. Men för några är det fortsatt så eländigt att det finns anledning påminna om en mening lite längre fram i Per Albins tal: ”Olikheterna äro stundom skriande; medan några bo i palats betraktar många det som en lycka om de får bo kvar i sina kolonistugor även under den kalla vintern.”

Göteborg kan inte lösa Europas alla fattigdomsproblem. Men vi kan göra bättre för de som befinner sig i Göteborg. Låt oss göra det.

Vi vill därför att Socialdemokraterna i Göteborgs stad tar intitativ för att lösa en sovplatsgaranti för hemlösa personer som vistas i kommunen under vinterhalvåret. Till exempel kan upphandlade flyktingbostäder som inte utnyttjas användas.



Karin Greenberg

ordförande Södra skärgård S-förening

Peter Börjeson

ordförande Norra Älvstrandens S-förening

