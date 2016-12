Hur vill S öka jämställdheten?

För oss som arbetat inom kvinnodominerade yrken inom den offentliga sektorn hade det varit mer lönsamt att inte utbilda sig. Vad tänker S göra för att arbetsmarknaden ska bli jämställd? undrar Stina Lindblom. Hon får svar direkt av riksdagsledamot Åsa Westlund (S).

I tidningen ETC skrev Mikael Damberg och Åsa Westlund, 21 oktober 2016, om att jämställdheten är ett fundament i det svenska samhällsbygget. Men hur väl stämmer detta påstående överens med verkligheten? Är det inte mer ett uttryck för önsketänkande?



Mikael Damberg och Åsa Westlund kan inte vara okunniga om att välfärdens arbetsplatser utsatts för sparbeting sedan mitten på 1980-talet? Vi, främst kvinnor, som utbildat oss på universitet och högskolor för ett arbete i offentlig sektor har lämnats i fattigdom som pensionärer efter ett helt liv i samhällets tjänst. Det hade varit bättre om vi inte utbildat oss.



Arbetsmarknaden är allt annat än jämställd. Kvinnors arbete värderas fortfarande inte lika högt som männens, särskilt inte det arbete som utförs på basplanet i politiskt styrda organisationer. Kvinnor i Sverige, som ju jobbat mest i Europa, blir trots sin arbetsinsats fattiga som gamla.

Vad tänker Socialdemokraterna göra för att åstadkomma en jämställd arbetsmarknad med jämställda löner och pensioner?



Jämställdhet är ju faktiskt inte bara familjepolitik. Det var en paradgren för Socialdemokraterna för 40 år sedan, på Olof Palmes tid.

Vi har fortfarande en extremt könssegregerad arbetsmarknad, låga löner och krävande arbetsvillkor i offentlig sektor. Kontaktyrken sliter hårt både fysiskt och psykiskt. Arbetsmiljön är eftersatt.



Snart har det gått 100 år sedan kvinnor fick rösträtt. Så kom med något nu då? Eller har inte S längre något att komma med?

Samhället har ändrats så mycket, skillnaden mellan politikers tal och hur människor upplever sin verklighet är så stor att talet ekar tomt, hyckleriet och dubbelmoralen blir allt tydligare.



Det är faktiskt inte trovärdigt att föra en i grunden patriarkal inrikes-, arbetsmarknads- och lönepolitik och samtidigt på den internationella arenan göra reklam för en feministisk utrikespolitik. Regeringen skulle i stället ha samma hållning inåt, åt de egna medborgarna, som utåt.



Ord och handling bör hålla samman, allt annat är hyckleri och dubbelmoral. De nya fattigpensionerna är ett konkret resultat av den förda politiken. Pensionsöverenskommelsen är ett svek mot Sveriges arbetande kvinnor.



Bryt upp pensionsöverenskommelsen. Lyssna på förslagen från Sveriges Kvinnolobby och pensionärsorganisationer såsom SPF och PRO.



Stina Lindblom

ålderspensionär, tidigare lärare

och bibliotekarie, Göteborg

Svar direkt:

Socialdemokraterna gör skillnad för flickor och kvinnor

Stina Linblom undrar vad Socialdemokraterna kommer att göra för att åstadkomma en jämställd arbetsmarknad med anledning av en artikel av undertecknad och statsrådet Mikael Damberg i tidningen ETC om kvotering i bolagsstyrelser.

Lindblom har helt rätt i att trots att vi kommit längre än de flesta länder i världen har vi lång väg kvar innan vi är jämställda.



Kvinnor har högre sjukfrånvaro än män, svagare ställning på arbetsmarknaden, lägre pensioner och det finns fortfarande ett stort lönegap mellan män och kvinnor. Därför har Socialdemokraterna i regeringsställning haft en tydlig ambition från första dagen då vi tillträdde, att göra faktiskt skillnad för flickor och kvinnor. Vi vill se en omfördelning av resurser, makt och inflytande.



Konsekvensen av den ojämställda arbetsmarknaden är exempelvis, att kvinnor får i genomsnitt 30 procent mindre i pension än män. Vi ser även att ensamstående föräldrar, i synnerhet kvinnor har en svagare ekonomi.



Därför har regeringen tillsatt en grupp som ska se över ojämställda pensioner. Detta är ett pågående arbete som inkluderar dialog med arbetsmarknadens parter. Regeringen har även höjt underhållsstödet och grundnivån i föräldrapenningen. Dessa satsningar är viktiga delar för att stärka den svenska modellen.



Kvinnor arbetar oftare deltid än män. 68 procent av kvinnorna och 85 procent av männen arbetade heltid 2015. Det finns en stark deltidsnorm i många kvinnodominerade branscher. Regeringen vill att heltid ska vara norm på arbetsmarknaden. Runt om i kommuner och landsting där Socialdemokrater har ansvaret pågår nu ett arbete med att göra heltid till norm. Detta kommer att göra stor skillnad i många kvinnors vardag.



När det kommer till hälsa ser vi att kvinnor har högre sjukfrånvaro än män. Samtidigt ser vi att kvinnors ohälsa inte prioriteras i samma utsträckning som mäns inom sjukvården. Det är inte acceptabelt. Därför genomför regeringen en stor satsning på kvinnors hälsa och förlossningsvård på totalt mer än tre miljarder kronor fram till 2019. Det innebär bland annat att mammografi är avgiftsfritt i hela landet sedan 1 juli i år.



Att motverka mäns våld mot kvinnor är en fråga av hög prioritet för regeringen. Kvinnojourerna och tjejjourerna utför ett betydelsefullt arbete med stöd och skydd för kvinnor och tjejer som utsatts för våld. Utöver de satsningar som genomfördes under 2015, 25 miljoner kronor avser regeringen att under perioden 2016–2019 avsätta ytterligare 100 miljoner kronor per år för att stärka kvinno- och tjejjourernas arbete.

Det här är några exempel på åtgärder som regeringen har genomfört och kommer att genomföra för att öka jämställdheten.



För att regeringen ska kunna säkerställa att jämställdhetspolitiska prioriteringar får genomslag i styrningen av myndigheter och verksamheter, krävs en permanent struktur på nationell nivå. Därför avser regeringen att inrätta en jämställdhetsmyndighet som ska bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken.



Sveriges regering är en feministisk regering. Inte bara i utrikespolitiken. Men visst kan vi alla känna en frustration över att det ska ta så lång tid att nå målet om ett jämställt samhälle.



Åsa Westlund

riksdagsledamot (S)

från Stockholms län